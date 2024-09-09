В Новосибирске закупят более 7 тысяч шпал для ремонта трамвайных линий

В 2025 году в Новосибирске планируется капитальный ремонт трамвайных путей на улицах Связистов и Серебренниковской.

МКП «Горэлектротранспорт» уже объявило электронный аукцион на поставку железобетонных шпал. Документы размещены на портале госзакупок. Заявки на участие принимаются до 17 сентября. Максимальная стоимость контракта составляет 59,1 млн рублей.

Победитель торгов должен будет поставить 7220 шпал до 27 декабря текущего года. Из них 6520 предназначены для прямых и кривых участков пути радиусом не менее 350 метров, и 700 – для кривых малого радиуса и переходных кривых.

По данным «Новосибирских новостей», ремонт трамвайной ветки на улице Серебренниковской в Центральном районе будет выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД), а на улице Связистов в Ленинском районе – за счет средств муниципального предприятия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что срок завершения ремонта Краеведческого музея перенесли в Новосибирске.