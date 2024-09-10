Аграрии Новосибирской области из-за дождей понесли убытки в 1 млрд рублей

В Новосибирской области введен режим ЧС из-за последствий обильных осадков.

В Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с последствиями обильных осадков, повлиявших на сельское хозяйство региона. По предварительным оценкам, дожди уничтожили 160 тысяч гектаров посевов из 2,3 миллиона гектаров. Об этом сообщает Infopro54.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов отметил значительное превышение нормы осадков в Кулундинской зоне, что привело к убыткам аграриев в размере более 1 миллиарда рублей.

Помимо снижения объемов урожая, ухудшилось его качество. Высокое качество зерна сейчас существенно снизилось.

Депутат заксобрания Александр Тепляков обеспокоен возможными проблемами с получением субсидий и обеспечением семенами для будущей посевной. Введение режима ЧС позволит аграриям избежать штрафов за невыполнение плановых показателей и получить федеральную помощь для формирования семенного фонда на 2025 год.

Эксперты называют ситуацию с урожаем печальной, а с семенами — близкой к катастрофической. Председатель комитета по АПК Денис Субботин выразил обеспокоенность по поводу качества зерна, которое может быть использовано только для производства спирта.