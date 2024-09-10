Более 30 небанковских обменников валюты насчитали в Новосибирске

В столице Сибири насчитано более 30 небанковских обменников валюты.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, жители Новосибирска освоили альтернативные, небанковские каналы обмена иностранной валюты. Известно, что большинство из них действует в бизнес-центрах.

По словам доктора экономических наук Игоря Богера, в Новосибирске работают около 30 обменников, где люди могут приобретать доллары через покупку криптовалюты USDT, эквивалентной доллару. Транзакции проводятся практически легально, а переводы с карт российских банков не блокируются.

Обменники действуют в бизнес-центрах с рыночным курсом и надежной верификацией, что делает их схожими с банками. В Европе такие обменники считаются «черной» зоной, а в России они уже начинают переходить в «белую» зону.

Кроме того, альтернативный валютный рынок активно представлен в телеграмм-каналах, где продавцы и покупатели договариваются о транзакциях.

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