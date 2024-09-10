Новый iPhone 16 работает на 30 % быстрее: Apple презентовала линейку новых продуктов

Отныне все модели гаджетов будут снабжены искусственным интеллектом.

9-го сентября текущего года техногигант Apple представил линейку новых моделей своей продукции. Как всегда, они становятся мощнее и привлекательнее.

По заверениям экспертов компании, трансформации подверглись, как младшие модели iPhone 16 и 16 Plus (им вернули вертикальную камеру), так и старшие – в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max увеличилась яркость экрана и появилась новая система охлаждения.

Особенностью нынешней линейки стал искусственный интеллект, который разработчики «вживили» во все модели.

Отметим, что новшества отразились и на стоимости – она подскочила на 10 процентов и стартует с уровня 150 000 рублей. По предварительным данным, в нашей стране первые продажи начнутся 22 сентября. Смартфоны будут доступны в пяти цветах: черный, розовый, зеленый, белый и синий.