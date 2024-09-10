Новый вирус пришёл в Россию: тропических комаров-переносчиков привлёк изменённый климат страны

Кровососущие насекомые, переносящие африканский вирус Усуту, замечены в средней полосе нашей страны. Их привлекли резкие перемены российского климата.

Вирус, о котором идёт речь, может поражать людей, животных, но чаще всего птиц. А те, в свою, очередь разносят их на большие расстояния. Ранее суровы климат средней полосы России не благоприятствовал размножению тропических насекомых, но глобальные изменения климата в сторону аномальной жары сделали нашу страну удобным ареалом обитания для разносчиков африканского вируса.

По мнению российских экспертов, симптомы заражения вирусом Усуту (Udus virus) переносятся людьми легко, но их последствия могут быть разнообразными.

«Итогом перенесённого вируса может стать как хроническая усталость, нарушения памяти и проблемы с координацией так и более тяжелые клинические проявления, вплоть до инвалидности или других медицинских осложнений», пояснила журналистам заслуженный врач России, профессор, главный врач Клинической больницы им. Виноградова Ольга Шарапова.

Симптомы африканского вируса Усуту:

- лихорадка,

- головная боль,

- мышечные боли,

- сыпь.

- реже конъюнктивит.

У людей с ослабленным иммунитетом и пожилых граждан этот вирус способен вызывать менингит и даже энцефалит.

Эксперты рекомендуют защищаться от комаров репеллентами особенно в вечернее время суток, когда их активность особенно высока.