Под Новосибирском мужчине присудили 800 тысяч рублей из-за оторванной руки

В 2013 году житель Новосибирска Константин К. получил тяжелую травму на производстве при работе с мясоперерабатывающим оборудованием.

В результате несчастного случая, в котором вращающимся шнеком была повреждена правая кисть, произошла травматическая ампутация. Травма привела к утрате профессиональной трудоспособности на 60%.

Комиссия установила, что пострадавший не допускал грубых нарушений при работе. Однако работодатель — ООО «Три-М» — нарушил правила техники безопасности.

Константин К. обратился в суд с требованием компенсации за потерю трудоспособности в размере 3 млн рублей. В марте 2024 года Кировский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск, присудив выплату в размере 1,5 млн рублей.

1 августа Новосибирский областной суд снизил сумму компенсации до 800 тыс. рублей, учитывая тот факт, что Константин К. был указан в числе лиц, ответственных за происшествие.

6 сентября пострадавший подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда.

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