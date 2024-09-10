Стендап-комика Гаврилова задержали в Нижнем Новгороде за русофобские шутки

В воскресенье, 8 сентября, в Нижнем Новгороде был задержан стендап-комик Дмитрий Гаврилов.

По информации телеграм-канала Mash, его арестовали на 13 суток по обвинению в русофобских высказываниях, прозвучавших на концертах в Тбилиси и в последнем сольном альбоме.

Комика задержали перед его выступлением на площадке DKRT. Суд принял решение отправить его под стражу по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Концерты, запланированные в Самаре, Саратове, Краснодаре, Ульяновске, Волгограде и Ростове-на-Дону, отменены.

На видео, опубликованном в сети, Гаврилов заявил, что признаёт вину и раскаивается. Он добавил, что изменил свою позицию и надеется, что его действия не нанесли вреда.

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