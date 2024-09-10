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общество

Жители Новосибирска выступили против кафе на 1-м этаже жилого дома

Фото: BFM-Новосибирск

В Центральном районе Новосибирска, на улице Некрасова, дом №39, разгорелся конфликт между жильцами и управляющей компанией.

В понедельник, 9 сентября, во дворе многоэтажного дома был замечен работающий экскаватор. Жители узнали, что на первом этаже планируется открытие общепита. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Жильцы заявили, что у рабочих не было разрешительных документов на проведение работ, была предоставлена только устная информация от управляющей компании. После вызова полиции и прибытия представителя управляющей компании «Обь-Сервис», документов также предоставлено не было.

По словам жильцов, управляющая компания намеревалась провести работы по водоотведению и установке коммуникаций, что может повлиять на состояние стен стилобата. Работы приостановлены до 11 сентября. Управляющая компания пытается провести голосование с жильцами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что студент из Новосибирска полгода не может получить призовые деньги за участие в Всероссийском чемпионате.

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Игорь Кириченко
Журналист

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