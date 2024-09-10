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общество

Стал известен новый график выхода на пенсию

Фото: Сиб.фм

Опубликован новый график выхода на пенсию.

В России еще с 2019 года началось началось постепенное повышение пенсионного возраста, который определяет, с какого момента мужчины и женщины получают право на государственную пенсию по старости. Ранее пенсионный возраст составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщили на портале primamedia.ru.

Но после введения пенсионной реформы возраст выхода на пенсию начал увеличиваться.

Так, на текущий момент пенсионный возраст составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Этот показатель будет продолжать расти и к 2028 году реформа завершится, а пенсионный возраст окончательно установится на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Фото Стал известен новый график выхода на пенсию 2

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Валерия Митрохина
Журналист

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