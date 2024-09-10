В Новосибирске изменили законодательство из-за юриста

В Новосибирске принят новый закон, направленный на борьбу с мошенничеством в сфере бизнеса.

Юрист Денис Артёмов, который помог депутатам в разработке данного закона, сообщил, что теперь в России ужесточены требования к смене директоров компаний. Об этом пишет МК в Новосибирске.

По информации Артёмова, в марте этого года он столкнулся с новым видом мошенничества, когда рейдеры использовали подставных лиц, называемых «космонавтами», для захвата компаний. Эти лица были фиктивными директорами, которые использовались для незаконного захвата фирм. Артёмов сообщил об этом правоохранительным органам и провёл собственное расследование.

Как выяснилось, рейдеры подделывали документы, чтобы зарегистрировать подставных лиц в качестве директоров компаний. Теперь, благодаря новому закону, каждое решение о смене директора должно быть заверено нотариально, что предотвращает подделку подписей и документы.

Новый закон вступает в силу с 1 сентября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске оценили степени готовности Октябрьского и Димитровского мостов.