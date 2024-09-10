В Новосибирске оценили степени готовности Октябрьского и Димитровского мостов

На аппаратном совещании глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирска Иосиф Кодалаев доложил о степени готовности Октябрьского и Димитровского мостов.

По словам Кодалаева, готовность Октябрьского моста составляет 65%. За последний месяц подрядчик продвинулся на 5%, выполняя по одному проценту работ в неделю. Незавершенные работы компании ООО «СпецТрансСтрой» переданы подрядчику ООО «ДК Клевер», который ранее уже работал на этом объекте. Завершение строительства запланировано на декабрь.

Строительная готовность Димитровского моста составляет 14%. Подрядчик устраняет выявленные дефекты с прошлой недели, включая трещины в бетонном слое. Работы планируют завершить в следующем году.

Кодалаев также сообщил, что ремонтные работы на мостах через Иню и путепроводе на улице Фрунзе идут по графику.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске установили мусорные контейнеры в парке около ЛДС.