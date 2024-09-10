В Новосибирске установили мусорные контейнеры в парке около ЛДС

В Новосибирске активисты добились установки мусорных контейнеров в будущем парке «Усть-Тула».

Сегодня, 10 сентября, там установили первый мусорный бункер-контейнер, который будут регулярно опустошать по мере наполнения. Контейнеры удалось найти быстрее, чем планировалось. Об этом пишет МК в Новосибирске.

29 августа рабочая группа по рекреации территории «Усть-Тула» провела совещание, на котором вопрос установки контейнеров был одним из ключевых. Ранее было запланировано завершить эти работы к 25 сентября.

Решению проблемы с мусором также способствовали сетки-загородки, установленные летом для сбора отходов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Первомайском районе Новосибирска 316 участков остаются подтопленными.