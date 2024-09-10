В Новосибирске рассказали, когда закончится ремонт трамвайных путей на Мира

На улице Мира, на участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе, с лета текущего года идет ремонт.

В связи с этим трамвай №15, курсировавший от Бугринки до Маркса, а также трамвай №10 временно недоступны. На месте старые трамвайные пути заменяются новыми, что создает значительные масштабные работы. Об этом пишет VN.ru.

Для жителей Бугринки, Чемского и других микрорайонов Кировки предлагаются альтернативные маршруты: троллейбус №15к и автобус №96. Однако в часы пик эти маршруты могут быть менее удобными из-за отсутствия выделенных полос.

В мэрии сообщили, что работы ведутся в соответствии с технологическими регламентами. Ожидается, что движение трамваев будет восстановлено к 15 октября 2024 года. Ремонт проводится в два этапа: в 2024 году производится демонтаж старых путей и установка новых, в 2025 году запланированы работы по выравниванию и устройству железобетонных плит межрельсового пространства.

На данный момент выполнены следующие работы: демонтировано 3630 погонных метров старых путей, установлено 2200 погонных метров новых. Ведется укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и устройство основания под тротуар и трамвайные пути из щебня на площади 2400 погонных метров.

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