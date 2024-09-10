В Новосибирске поменяется расписание у 45 электричек

С 15 по 27 сентября 45 новосибирских электричек будут следовать по измененному расписанию из-за сезонных ремонтных работ.

Корректировка времени движения составит от 1 до 37 минут. Об этом сообщили в пресс-релизе АО «Экспресс-пригород».

С 16 по 20 сентября и с 23 по 27 сентября электропоезд №6809 «Новосибирск – Тогучин» будет курсировать ежедневно (отправление со станции Новосибирск-Главный в 12.14). Электропоезд №6805 «Новосибирск – Тогучин», который раньше отправлялся по вторникам и пятницам в 12.14, временно отменен.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске назвали нового подрядчика по ремонту Октябрьского моста.