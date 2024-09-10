В Новосибирске назвали нового подрядчика по ремонту Октябрьского моста

Глава дептранса Новосибирска сообщил о ходе ремонта главных мостов через реку Обь.

Во время оперативного совещания глава департамента транспорта мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев представил отчет о ремонте главных мостов через реку Обь. По его словам, техническая готовность Октябрьского моста составляет 65%.

Работы по проекту были переданы новому подрядчику, компании ДК Клевер, после расторжения контракта с ранее задействованным подрядчиком «СпецТрансСтрой».

Компания ДК Клевер была привлечена к ремонту моста в качестве вспомогательного подрядчика в прошлом году, когда основная организация не справилась с объемом работ. Контракт с ООО «СпецТрансСтрой» был расторгнут мэрией в одностороннем порядке в августе этого года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске оценили степени готовности Октябрьского и Димитровского мостов.