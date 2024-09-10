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общество

Жителям Новосибирска рассказали о повышении пошлины за расторжение брака до 5 тыс руб

Фото: АиФ-Новосибирск

О повышении пошлины за расторжение брака до 5 тысяч рублей рассказали жителям Новосибирска.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, в Новосибирске увеличился размер госпошлины за подачу искового заявления о расторжении брака до 5 тысяч рублей. Известно, что ранее стоимость составляла всего 650 рублей.

С 9 сентября 2024 года, в стране вступил в силу закон о повышении госпошлины за подачу иска о расторжении брака — ее необходимо будет заплатить при разводе через суд.

Госпошлина на заключение брака остается прежней – 350 рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что более 30 небанковских обменников валюты насчитали в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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