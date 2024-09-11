Новосибирский ХК «Сибирь» приобрел нападающего Владислава Кару

Хоккейные клубы «Сибирь» и «Витязь» совершили обмен игроками.

В Новосибирск переезжает 26-летний нападающий Владислав Кара, который ранее выступал за «Витязь». В свою очередь, «Витязь» получает спортивные права на нападающего Павла Ениша и денежную компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Владислав Кара родился 20 апреля 1998 года в Салехарде. За время своей карьеры в КХЛ выступал за «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак» и «Витязь». В его активе 231 матч, в которых он набрал 67 очков (34 гола и 33 передачи).

В прошлом сезоне Кара провел 52 матча, забил 6 голов и сделал 8 передач. Наиболее успешным для него стал сезон 2022/2023, когда он в 72 матчах забросил 20 шайб и отдал 17 результативных передач.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский ХК «Сибирь» проиграл московскому ЦСКА со счетом 2:8.