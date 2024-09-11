Осенний призыв и гонки на квадроциклах: главные новости Новосибирской области за 11 сентября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 11 сентября.

В Новосибирской области опубликован проект постановления об осеннем призыве на военную службу. Документ размещен на сайте электронной демократии региона.

14 сентября в Новосибирске пройдет первый в Сибири фестиваль, посвященный квадроспорту. Как рассказал один из организаторов фестиваля Артем Орел корреспонденту Сиб.фм, мероприятие пройдет в микрорайоне «Светлый» в поселке Октябрьский на улице Локтинская, 1а.

В среду, 11 сентября, в Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о мужчине, совершившем развратные действия в трамвае. Инцидент произошел утром в Троллейном жилмассиве.

В пятницу, 13 сентября, в Новосибирске откроется выставка боевой техники НАТО. В связи с этим в Октябрьском районе города будут введены ограничения на движение транспорта. Об этом сообщает пресс-центр Мэрии. Ограничения начнутся 11 сентября с 20:00 и продлятся до 06:00 13 сентября.