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вчера 23:55
общество

Осенний призыв и гонки на квадроциклах: главные новости Новосибирской области за 11 сентября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 11 сентября.

В Новосибирской области опубликован проект постановления об осеннем призыве на военную службу. Документ размещен на сайте электронной демократии региона.

Фото Осенний призыв и гонки на квадроциклах: главные новости Новосибирской области за 11 сентября 2

14 сентября в Новосибирске пройдет первый в Сибири фестиваль, посвященный квадроспорту. Как рассказал один из организаторов фестиваля Артем Орел корреспонденту Сиб.фм, мероприятие пройдет в микрорайоне «Светлый» в поселке Октябрьский на улице Локтинская, 1а.

Фото Осенний призыв и гонки на квадроциклах: главные новости Новосибирской области за 11 сентября 3

В среду, 11 сентября, в Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о мужчине, совершившем развратные действия в трамвае. Инцидент произошел утром в Троллейном жилмассиве.

В пятницу, 13 сентября, в Новосибирске откроется выставка боевой техники НАТО. В связи с этим в Октябрьском районе города будут введены ограничения на движение транспорта. Об этом сообщает пресс-центр Мэрии. Ограничения начнутся 11 сентября с 20:00 и продлятся до 06:00 13 сентября.

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Игорь Кириченко
Журналист

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