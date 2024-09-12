Эти города исчезнут первыми: старец предвидит страшный конец

Среди исчезнувших городов окажется и Ташкент, который в 2,5 тыс километрах от Новосибирска.

Теории по поводу конца света то и дело всплывают в медиапространстве. Среди них есть и предсказания поляка Анджея, который предварительно ушел в медитативное состояние, чтобы заглянуть в будущее. Увиденное шокировало старца, а после и общественность.

Анджей подчеркивает, что Земля все чаще будет подвергаться природными катаклизмам... Какие-то из них не пройдут без следа... Планета поглотит целые города из-за землетрясений, наводнений и прочей напасти. Что касается российских городов.

Будут уничтожены населенные пункты, в том числе Ташкент, Нью-Йорк и Бразилиа.

«Выжившие города» тоже не останутся на месте. Какие-то из них и вовсе затопит. Грозит данная участь Лос-Анджелесу.

А Калифорния и вовсе будет отделена от материковой части США. Норвегию и Швейцарию затопит. Италия же разделится на несколько островов, Средиземное море и вовсе станет озером.

Ранее Сиб.фм сообщал, как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты.