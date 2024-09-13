15 сентября официально закроется купальный сезон в Новосибирской области

Спасатели Новосибирской области сообщили о закрытии купального сезона.

В пресс-службе МАСС по Новосибирской области сообщили, что уже 15 сентября 2024 года в регионе официально откроется купальный сезон.

Известно, что за лето сотрудники службы МАСС спасли 72 человека, 18 из которых — дети, и оказали помощь 27 людям, включая 21 ребенка.

Погибло на воде 28 человек, пятеро из которых — дети.

Ранее Сиб.фм писал о том, что глава Гидрометцентра Вильфанд заявил о заморозках в Новосибирске до -2 градусов