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общество

15 сентября официально закроется купальный сезон в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Спасатели Новосибирской области сообщили о закрытии купального сезона.

В пресс-службе МАСС по Новосибирской области сообщили, что уже 15 сентября 2024 года в регионе официально откроется купальный сезон.

Известно, что за лето сотрудники службы МАСС спасли 72 человека, 18 из которых — дети, и оказали помощь 27 людям, включая 21 ребенка.

Погибло на воде 28 человек, пятеро из которых — дети.

Ранее Сиб.фм писал о том, что глава Гидрометцентра Вильфанд заявил о заморозках в Новосибирске до -2 градусов

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Валерия Митрохина
Журналист

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