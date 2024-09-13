Боевой офицер из Новосибирска Шуев прокомментировал новость о скрытой мобилизации на СВО

В сети появилось ряд сообщений о том, что в России может идти скрытая мобилизация на СВО. Боевой офицер из Новосибирска Владимир Шуев прокомментировал информационный вброс.

Подполковник ФСБ в отставке и учредитель Новосибирского регионального военно-патриотического движения «Защитник» Владимир Шуев в разговоре с корреспондентом Сиб.фм рассказал, что по большому счету скрытая мобилизация — это когда набор идет добровольцами, «их агитируют, они и идут».

Он не исключил возможности проведения второй волны мобилизации в России, аргументируя это тем, что «защищать Родину необходимо в любом случае». Но говорит, что сейчас в дополнительной мобилизации нет необходимости.

«Тут столкнулись уже две системы, одна с богатым антироссийским опытом, ну и Россия, но нам в любом случае надо побеждать», — говорит Владимир Шуев.

Ранее Кремль заявлял, что вторая волна мобилизации в России не рассматривается. Кроме того, во властных структурах даже нет такого понятия, как скрытая и тихая мобилизация, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В интервью Сиб.фм новосибирский депутат Ростислав Антонов, который периодически посещает зону СВО, заявил, что в России активно ведется набор добровольцев для заключения контракта. Он также отметил, что не совсем понимает, что подразумевается под скрытой или тихой мобилизацией.

«Мобилизация — это мобилизация, ее скрытно не проведешь, это большой объем мероприятий, который так тайно не сделать. Я вижу работу по призыву добровольцев и работу с населением, все на добровольных началах. Вы вспомните, когда у нас призывали 300 тысяч человек, как это было, как все это происходило, как людям прислали повестки, как они приезжали, сколько было публикаций в СМИ и всего остального. Сейчас нет никакой мобилизации, а уж тем более скрытой или тихой», — уточнил Антонов.

Он объяснил, если государство примет решение о дополнительной, это сразу станет очевидно.

Ранее Сиб.фм публиковал прогнозы о том, введут ли в России вторую волну мобилизации на СВО. Военные эксперты и органы власти сходятся во мнении, что в ней нет необходимости.