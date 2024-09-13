Чрезмерная задумчивость и агрессия: почему работа в России опасна для трудовых мигрантов

По данным портала Asia-Plus, трудовые мигранты из Таджикистана сталкиваются с тяжелыми условиями труда и ограниченным доступом к медицинской помощи в России.

Опрос неврологов и психиатров показал, что проблемы со здоровьем мигрантов усугубляются однообразным питанием, низким уровнем дохода и высоким уровнем стресса. Эти факторы ослабляют иммунитет мигрантов, увеличивая риск инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ и туберкулез.

В 2022 году около 19% пациентов в Таджикистане заразились туберкулезом во время миграции. Врач-невролог Комрон Парпиев отметил, что работа мигрантов сама по себе не увеличивает риск заражения туберкулезом, но способствует распространению инфекции в местах с большим скоплением людей.

Врач-психиатр Мария Гончарова указала, что мигранты часто сталкиваются с психологическими проблемами, такими как одиночество и изоляция, что может приводить к депрессии и другим психическим расстройствам. Asia-Plus также приводит диаграмму частоты различных расстройств у вернувшихся мигрантов, включая головные боли (более 16%), нервозность (почти 13%), раздражительность и агрессию (11,3%), а также «чрезмерную задумчивость» (7%).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мать убитой мигрантом 17-летней школьницы требует 5 миллионов с полицейского за моральный вред.