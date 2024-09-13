На форуме OpenBio-2024 пройдет симпозиум по молекулярной вирусологии, посвященный юбилею ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора

В 2024 году свой 50-летний юбилей отмечает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — крупнейший научный центр России и уникальное учреждение, деятельность которого признана и высоко оценена по всему миру.

В честь этого события 26 сентября, в рамках XI Российского форума биотехнологий OpenBio, одним из соорганизаторов которого является Центр “Вектор”, пройдет симпозиум «Молекулярная вирусология в России: от Льва Сандахчиева до сегодняшнего дня».

История ГНЦ ВБ «Вектор» берет начало в 1974 году, когда был основан Всесоюзный научно-исследовательский институт молекулярной биологии (ВНИИ МБ). Получив свое современное название в 1985 году, «Вектор» первый в стране разработал и запустил в производство тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита В, единственную отечественную вакцину против вирусного гепатита А; участвовал в исследованиях вирусов натуральной оспы, гриппа, Марбург, Эбола и многих других. Ученые «Вектора» были первыми в России, кому удалось синтезировать ген белка интерферона.

С самого начала Центр возглавил Лев Степанович Сандахчиев – впоследствии доктор биологических наук, профессор и академик РАН. Под его непосредственным руководством были выполнены работы по изучению геномов патогенных для человека вирусов, разработаны лечебные и диагностические препараты, организовано производство рекомбинантного интерферона.

Сегодня основной деятельностью «Вектора» является проведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в области эпидемиологии, вирусологии, молекулярной биологии и биотехнологии. Имеющиеся ресурсы и значительная научно-экспериментальная база позволяют решать любые задачи: от выделения и изучения возбудителей опасных инфекций до промышленного производства профилактических и терапевтических препаратов.

В рамках симпозиума, посвященного полувековому юбилею «Вектора», состоятся выступления ведущих сотрудников и экспертов Центра, посвященные различным аспектам вирусологии:

– «Молекулярная генетика ортопоксвирусов» – Сергей Николаевич Щелкунов, главный научный сотрудник отдела геномных исследований, доктор биологических наук, профессор;

– «Отдел биоинженерии: от Льва Степановича Сандахчиева до сегодняшнего дня» – Александр Алексеевич Ильичев, заведующий отделом биоинженерии, доктор биологических наук, профессор;

– «Флавивирусы, их биоразнообразие и новая таксономия» – Валерий Борисович Локтев, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией иммунологии вирусных инфекций, доктор биологических наук, профессор.

– «Бактериофаги и их применение в фаготерапии» — Тикунова Нина Викторовна, заведующая лабораторией ИХБФМ СО РАН молекулярная вирусология, доктор биологических наук и другие.

– OpenBio начинался как небольшая конференция молодых ученых ГНЦ ВБ «Вектор» и постепенно вырос в масштабный международный форум, объединяющий науку и производство. В этот особенный, юбилейный для «Вектора» год мы рады представить наши достижения, наметить планы на следующие 50 лет и собраться вместе с коллегами, которые начинали свой трудовой путь в нашем Центре, работали со Львом Сандахчиевым, с теми, кому удалось сохранить и продолжить дело этого выдающегося ученого, академика РАН. – отмечает Александр Петрович Агафонов, доктор биологических наук, генеральный директор ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор”» Роспотребнадзора, который выступит модератором симпозиума.