Наркокурьер из Свердловской области вез в Тюмень пакеты с мефедроном

Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

На трассе Екатеринбург — Тюмень сотрудники Госавтоинспекции вычислили наркокурьера. Во время остановки для проверки документов 46-летний автомобилист вел себя странно, а при обыске его машины правоохранители нашли четыре пакета наркотиков. Об этом сообщает Вслух.ru.

Внутри четырех пакетов лежали 232 свертка. Экспертиза показала, что свердловчанин вез мефедрон массой около 500 граммов. Приобрел партию запрещенки наркокурьер через онлайн-магазин. В планах задержанного было спрятать вещества в схронах на территории Тюменской области. За это ему обещали заплатить 50 тысяч рублей. Однако теперь вместо денежного вознаграждения ему грозит 20 лет тюрьмы.

Из жилища подозреваемого в городе Асбесте правоохранители изъяли компьютер, с которого он вел переписку с продавцом наркотиков, ювелирные весы и упаковочный материал.

Напомним, в Новосибирской области суд сократил срок спортсмену за наркотики.