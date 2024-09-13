Новосибирцам рассказали, как спасти урожай от заморозков

С 23 сентября в Новосибирской области ожидается заметное похолодание до +9 градусов.

К октябрю возможно понижение температуры до +5 градусов и первый снег, который прогнозируется на 10 октября. В связи с этим дачникам рекомендуется принять меры для защиты оставшегося урожая. Об этом сообщает АиФ-Новосибирск.

По словам агронома Веры Петрук, резкое похолодание может замедлить рост и развитие растений, а плоды могут стать корявыми. Возможны также заболевания растений, такие как пероноспороз и фитофтороз. В условиях холода особенно уязвимыми являются пасленовые культуры, такие как перцы и баклажаны. Агроному советует плотно укрыть эти растения и закрыть теплицы на ночь. Плоды, достигшие технической зрелости, но не изменившие цвет, лучше снять.

Томаты подвержены риску при температуре +7...+8 градусов. Их следует срезать как можно скорее, чтобы предотвратить повреждение грибком. В условиях высокой влажности и низкой температуры томаты могут заболеть фитофторой.

При ливнях полив грядок не требуется. Однако, если дождей не было, необходимо полить растения перед заморозками для защиты от холода. Влага помогает сохранить тепло и защитить растения.

Агроном Алексей Мармулев советует убрать огурцы с открытого грунта до середины сентября. В теплицах огурцы могут выжить до 10 октября. Морковь может выдерживать температуру до +7 градусов, а столовая свекла – до +2 градусов.

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