Опубликована полная программа Сибирского фестиваля бега 14 сентября: маршруты, закрытые улицы, время соревнований

Полумарафон Раевича пройдет в центре Новосибирска в субботу, 14 сентября.

В субботу, 14 сентября, на площади Ленина в центре Новосибирска состоится полумарафон имени Раевича. В связи с этим движение транспорта в центральной части города будет закрыто.

Организаторы ожидают около 15 000 участников, среди которых будут как профессиональные спортсмены, так и любители, включая детей. В детской программе предусмотрен забег ползунков.

Зарегистрированные участники должны получить стартовый пакет до 08:00 утра. Раздевалки и камеры хранения будут доступны с 08:30. Официальное открытие мероприятия начнется в 09:30.

Первый забег на дистанцию 21 км стартует в 10:00 для женщин и в 10:08 для мужчин. Корпоративная эстафета начнется в 10:10, а забег на 10 км — в 13:00. Забеги на 1,5 км, 3 км и массовый забег на 3 км стартуют с 13:30. Награждение победителей запланировано на 17:30.

Маршрут полумарафона включает пять кругов по 4,2 км вдоль Красного проспекта. Для участия необходима медицинская справка, без которой спортсмены не будут допущены к соревнованию.

Новинкой полумарафона 2024 года станет сочетание спорта и музыки: на футболках участников будет изображен концертный зал имени Арнольда Каца в честь 100-летия артиста.