Отмена концерта Ставрополе, отказ ехать в зону СВО, санкции от «Русского радио», поцелуи с незнакомками — почему россияне критикуют Шамана

Скандал в Ставрополе

Власти Ставрополья пригласили певца Шамана на День края, авансировали его, а затем, после опроса жителей, решили отменить мероприятие — теперь они хотят вернуть средства.

Губернатор Ставропольского края провел опрос в соцсетях, где большинство пользователей высказались против проведения праздников. В результате министерству культуры поручили отменить почти все массовые мероприятия.

Чиновники расторгают контракты с артистами, в том числе и с певцом Ярославом Дроновым. По информации издания, в его контракте есть пункт, по которому предоплата не возвращается при отмене концерта по инициативе заказчика. Ранее в Госдуме раскритиковали решение организовать концерт Шамана в Оренбуржье, пострадавшем от наводнения. Местные власти пояснили, что деньги за выступление, стоимость которого составила 16 миллионов рублей, вернуть нельзя.

Конфликт с «Русским радио»

Полгода назад радиостанция взяла песню «Ты моя» и номинировала музыканта на премию RU.TV за трек «Встанем». Организаторы пригласили его в Донбасс, но Шаман отказался из-за напряженного графика. «Я отказался, так как у меня уже были запланированы концерты. На следующий день мою песню сняли с эфира и отменили выступление на премии», — рассказал Дронов. Однако Ярослав готов выступить на территориях, присоединившихся к России после референдумов, когда будут проработаны вопросы безопасности зрителей. Он обещает посетить эти регионы до конца зимы текущего года.

Поцелуи с незнакомками

Публика еще помнит, как Шаман нежно поцеловал Мию Бойку в шею, но недавно произошла новая история с поцелуем — на этот раз с девушкой Асият Сайгидовой.

На закрытии музыкального конкурса «Новая волна» Шаман появился с певицей Асият Сайгидовой. Они вместе репетируют в этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир», которую представят в Кремле в начале следующего года. Асият играет возлюбленную Рогнеду. «Мы знакомы с X века», — пошутил Шаман.

Напомним, что Дронов в браке с Еленой Мартыновой, которая на 14 лет его старше. От первого брака есть 10-летняя дочь Варвара.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вскрылись новые подробности загадочной смерти сибирского Пухляша из Little Big — причем тут Киркоров и чем запомнился Дмитрий Красилов.