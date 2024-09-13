После переезда 51-летней певицы в Европу, Анна Нетребко перестала упоминать о своих связях с Россией.

До 2022 года вопрос, в каком качестве Анна Нетребко войдёт в историю, казался более чем неуместным.

На тот момент певица была знаменитой оперной дивой, выдающимся профессионалом своего дела, мировой звездой, которой по праву гордились на Родине, пусть и жила Анна преимущественно за границей. Но попытка «усидеть на двух стульях» стала переломной в судьбе Нетребко.

Сначала не поддержавшая Родину артистка потеряла основные контракты с зарубежными театрами и продюсерами. Работа для Нетребко в итоге всё-таки нашлась в Германии, но статус мировой знаменитости оказался утрачен. А затем, летом текущего года, стало известно о печальных изменениях в личной жизни Анны — она объявила о разводе с мужем, азербайджанским певцом Юсифом Эйвазовым.

Видимо, навалившиеся профессиональные и семейные трудности существенно повлияли на Нетребко. Она быстро и резко потеряла в весе (что стало поводом для появления слухов об употреблении сильнодействующего и опасного препарата), призналась в опыте потребления наркотических веществ и кардинально сменила стиль поведения.

Если раньше певица публиковала в соцсетях винтажные фото из заграничной жизни (классические интерьеры, венские кафе и итальянские улочки), то теперь на странице Нетребко стали появляться её весьма откровенные, позволяющие оценить все изменения фигуры снимки.

Однако «общая любовь» к мальчику, по мнению сторонних наблюдателей, продержалась недолго. 5 сентября Тьяго отмечал 16-й день рождения, и Нетребко с Эйвазовым устроили в соцсетях настоящее публичное соревнование, кто поздравит именинника красивее, цветистее и эффектнее.

По мнению публики, таким образом бывшие супруги начали открыто соревноваться за внимание мальчика.

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