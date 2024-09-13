Режиссер Шахназаров обратился к властям России

Режиссер и генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров сделал заявление в эфире политического ток-шоу Владимира Соловьева.

В своей речи Шахназаров выразил обеспокоенность тем, что простые граждане не получают ясных объяснений касательно важнейших событий. Он отметил, что в обществе возникает чувство сюрреализма, когда людям не дают ответы на их вопросы, что, по его мнению, является ошибкой. Об этом пишет «Царьград».

Шахназаров провел параллель с событиями конца 1980-х годов в СССР, когда, по его словам, информация также замалчивалась, что привело к серьёзным последствиям. Однако сегодня, благодаря интернету, скрыть информацию практически невозможно. Он подчеркнул, что информация является частью войны, и важно уметь ею правильно управлять, чтобы донести до людей положение дел.

Одним из ключевых моментов его выступления стало предложение пересмотреть бюджетные расходы на проведение массовых праздников. Шахназаров считает, что в текущей ситуации средства, выделяемые на такие мероприятия, могут быть направлены на более важные цели, например, на поддержку беженцев и помощь фронту. Он также отметил, что получает множество писем с просьбами о помощи, и считает, что мобилизация должна проходить не только на военном, но и на общественном уровне.

По мнению Шахназарова, в сложившейся ситуации необходимо понимать масштаб давления, с которым сталкивается страна, и действовать более решительно. Он подчеркнул, что игнорирование происходящего и попытки сохранить иллюзию спокойной жизни могут привести к негативным последствиям.

Ранее Сиб.фм сообщал, что гендиректор «Мосфильма» Шахназаров высказался о запрете ремейков советских фильмов.