СГК объявила о начале отопительного сезона в Новосибирске

Новосибирск официально открывает отопительный сезон.

Мэр города Максим Кудрявцев объявил, что тепло начнет поступать в город с 16 сентября. Подключение будет происходить поэтапно. В первую очередь тепло будет подаваться в социальные объекты, такие как школы и больницы. С 18 сентября отопление начнет поступать в жилые дома.

В ближайшие дни на сайте СГК Онлайн будет опубликована карта подключения тепла в Новосибирске, а также списки улиц, которые будут подключены к теплоснабжению на каждом этапе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликована онлайн-карта подключения зданий к отоплению.