Снеговик ХК «Сибирь» приглашает новосибирцев на уборку «Соснового бора»

Талисман новосибирского хоккейного клуба приглашает местных жителей на уборку «Соснового бора».

Сегодня, 13 сентября 2024 года, в Калининском районе Новосибирска состоится молодежный «Экофест». Благодаря нему местные жители совместно с приглашенным гостем талисманом ХК «Сибирь» помогут очистить от мусора территорию парка «Сосновый бор».

Помимо уборки также пройдет и развлекательная программа с мастер-классами и сладостями.

Также все желающие смогут обменять крышки и батарейки на сладости, а организаторы проведут конкурс артефактов — за самую необычную старинную находку участника ждет приз.

Акция пройдет с 15:00 до 17:00 по местному времени.

Напомним, что сегодня в Новосибирске состоится международный фестиваль «Книжная Сибирь»-2024, где главным гостем станет актриса, телеведущая и театральный педагог Яна Поплавская.