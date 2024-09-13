Снеговик ХК «Сибирь» приглашает новосибирцев на уборку «Соснового бора»

Талисман новосибирского хоккейного клуба приглашает местных жителей на уборку «Соснового бора».
Сегодня, 13 сентября 2024 года, в Калининском районе Новосибирска состоится молодежный «Экофест». Благодаря нему местные жители совместно с приглашенным гостем талисманом ХК «Сибирь» помогут очистить от мусора территорию парка «Сосновый бор».
Помимо уборки также пройдет и развлекательная программа с мастер-классами и сладостями.
Также все желающие смогут обменять крышки и батарейки на сладости, а организаторы проведут конкурс артефактов — за самую необычную старинную находку участника ждет приз.
Акция пройдет с 15:00 до 17:00 по местному времени.
Напомним, что сегодня в Новосибирске состоится международный фестиваль «Книжная Сибирь»-2024, где главным гостем станет актриса, телеведущая и театральный педагог Яна Поплавская.