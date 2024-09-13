Законотворцы намерены принять критически важные решения для предотвращения будущих угроз со стороны блока НАТО.

Официальная позиция российских властей, несмотря на ситуацию в русском приграничье и под Донецком, остаётся прежней – никакой мобилизации. Депутаты Госдумы называют это взвешенным подходом к безопасности государства.

По устойчивому мнению законотворцев, геополитическая обстановка, вероломные действия Киевского режима при поддержке военного блока НАТО провоцируют Россию на прямое столкновение. Но, как известно, у нашей страны свой особый путь. Потому власти страны активно ищут баланс между необходимостью защиты страны и избежанием эскалации международного конфликта.

В таких условиях хорошей превентивной мерой может стать оперативная подготовка мобилизационного резерва государства. Своеобразная демонстрация сплочённости русского народа и готовности в любую минуту защитить свои границы.

В текущий момент дискуссия о необходимости подготовки мобилизационного резерва в нашей стране продолжается. Именно она считается критически важной для предотвращения будущих угроз национальной безопасности.

Напомним, в России существует текущий мобилизационный резерв (количество людей, подлежащих призыву в текущем году), организованный мобилизационный резерв (количество людей, ранее служивших в армии) и потенциальный мобилизационный резерв (количество людей, которые могут быть призваны в армию в случае глобальной войны).