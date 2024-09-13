84.05% 7
84.05% 7
сегодня
13 сентября, 15:51
пробки
5/10
погода
+11.1°C
курсы валют
usd 91.10 | eur 100.3
84.05% 7
сегодня
13 сентября, 15:51
пробки
5/10
погода
+11.1°C
курсы валют
usd 91.10 | eur 100.3
сегодня 15:19
общество

Стал известен срок сдачи новой инфекционной больницы в Новосибирской области

Фото: РБК-Новосибирск

Назван срок сдачи новой инфекционной больницы в НСО.

Как сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на главного инфекциониста Новосибирской области главного врача Городской клинической инфекционной больницы №1 Ларису Позднякову, уже в первый декаде декабря 2024 года инфекционный госпиталь в поселке Садовый может начать свою работу.

«Сейчас идет дооформление документов и физически Городская инфекционная больница переедет где-то в начальной декаде октября», — уточнила она.

Известно, что новая больница рассчитана на 504 койко-места, ее общая площадь составляет 35 тысяч квадратных метров.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске в Заельцевском бору откроют 25 новых барн-хаусов

#медицина
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в