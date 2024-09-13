Стали известны знаки зодиака, которым принесет беду лунное затмение 18 сентября

Астрологи предупреждают о возможных неприятностях для некоторых знаков зодиака во время лунного затмения 18 сентября.

18 сентября мир столкнется с лунным затмением, которое откроет новый коридор затмений. Астрологи отмечают, что это явление, хоть и не полное, а частичное, оно окажет значительное влияние на людей. В частности, Нептун и Сатурн, планеты, отвечающие за межличностные отношения, могут обострить существующие проблемы и заставить нас столкнуться с внутренними конфликтами, объясняют эксперты.

По словам экспертов, наиболее уязвимыми в этот период окажутся Близнецы, Козероги, Девы, Стрельцы и Рыбы. Накануне затмения они могут почувствовать дискомфорт и недомогание как физического, так и эмоционального характера. Астрологи советуют людям с высокой эмоциональной чувствительностью быть особенно осторожными и стараться сохранять спокойствие.

Даже те, кто обычно проявляет хладнокровие, могут столкнуться с навязчивыми мыслями о прошлом и повышенной тревожностью. Специалисты рекомендуют заранее позаботиться о своем здоровье: больше отдыхать, избегать перенапряжений и следовать заранее намеченным планам. Принять расслабляющую ванну или прогуляться на свежем воздухе может помочь справиться с потенциальными трудностями, которые принесет это астрономическое событие. Об этом сообщает thegirl.ru.

Напомним, что стало известно, когда и где его наблюдать 17-18 сентября 2024 года.