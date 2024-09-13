Уголовное дело возбудили на экс-депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойкo*

На бывшего депутата горсовета Новосибирска возбудили уголовное дело.

Как сообщил портал РБК Новосибирск, ссылаясь на источник, в отношении бывшего депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойкo* возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Уточняется, что его подозревают в невыполнении обязанностей иноагента, так как он в своём Telegram-канале не ставит соответствующую плашку при публикациях.

В 2020 году он избирался в горсовет от объединения оппозиционных кандидатов «Коалиция Новосибирcк 2020»* (внесено Минюстом в список иноагентов).

Позже, в 2021 году, Сергей Бойкo* уехал из России и заявил, что не будет возвращаться. Весной 2023 года его признали иноагентом.

* Сергей Бoйкo 31 марта 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.