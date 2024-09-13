В Новосибирске начинается отопительный сезон: адреса и этапы включения тепла

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев принял решение о начале отопительного сезона с 16 сентября. Подключение тепла в городе будет проходить поэтапно.

Первым этапом, с 16 по 18 сентября, тепло поступит в социальные учреждения: детские сады, медицинские учреждения и организации с круглосуточным пребыванием детей. С 18 сентября начнется подключение жилых домов. Этот процесс будет разделен на четыре этапа, по три дня каждый, с окончанием всех работ до 30 сентября.

На финальных этапах отопление также получат институты, учреждения культуры и промышленные предприятия. Карта подключения тепла по районам Новосибирска будет доступна на сайте СГК Онлайн в ближайшие дни.

Этапы подключения:

С 16 сентября — детские сады, школы, медицинские учреждения;

С 18 сентября — жилые дома (1 этап);

С 21 сентября — жилые дома (2 этап);

С 24 сентября — жилые дома (3 этап);

С 27 сентября — жилые дома (4 этап);

С 30 сентября по 4 октября — институты, учреждения культуры и предприятия.

Более подробная информация с адресами опубликована на сайте СГК.