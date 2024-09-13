В Новосибирске неизвестный выстрелил в подростка с собакой

В среду, 11 сентября, в Кировском районе Новосибирска произошел инцидент со стрельбой.

В результате происшествия несовершеннолетний, который гулял с собакой на улице Зорге, был ранен.

На место происшествия приехали сотрудники полиции и медицинские работники. Пострадавшему оказывается помощь.

По информации полиции, в настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Все участники конфликта установлены.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появился компромат на убийцу девушки-трансгендера в Новосибирской области.