84.05% 7
84.05% 7
сегодня
13 сентября, 17:23
пробки
7/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 91.10 | eur 100.3
84.05% 7
сегодня
13 сентября, 17:23
пробки
7/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 91.10 | eur 100.3
сегодня 16:20
проиcшествия

В Новосибирске неизвестный выстрелил в подростка с собакой

Фото: Pexels.com

В среду, 11 сентября, в Кировском районе Новосибирска произошел инцидент со стрельбой.

В результате происшествия несовершеннолетний, который гулял с собакой на улице Зорге, был ранен.

На место происшествия приехали сотрудники полиции и медицинские работники. Пострадавшему оказывается помощь.

По информации полиции, в настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Все участники конфликта установлены.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появился компромат на убийцу девушки-трансгендера в Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в