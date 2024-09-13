В Новосибирске опубликованы кадры последних минут жизни туриста из Китая

Камеры видеонаблюдения в подъезде сняли, как турист заходит в лифт. На кадрах видно, как он с кем-то разговаривает по телефону. Это было 7 сентября в 4:00. Спустя час тело парня обнаружено под окнами дома с многочисленными ранениями.

Как ранее писал Сиб.фм, 21-летний Ху Ян приехал в Новосибирск из Китая 3 сентября. Он собирался путешествовать по сибирским городам, а в конце месяца вернуться домой. Накануне пропажи он закупил в магазине продукты на 6000 рублей.

Ранее стало известно, что в Новосибирске трое школьников погибли накануне учебного года.