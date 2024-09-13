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вчера 23:29
проиcшествия

В Новосибирске опубликованы кадры последних минут жизни туриста из Китая

Фото предоставлено знакомыми погибшего

Камеры видеонаблюдения в подъезде сняли, как турист заходит в лифт. На кадрах видно, как он с кем-то разговаривает по телефону. Это было 7 сентября в 4:00. Спустя час тело парня обнаружено под окнами дома с многочисленными ранениями.

Фото В Новосибирске опубликованы кадры последних минут жизни туриста из Китая 2

Как ранее писал Сиб.фм, 21-летний Ху Ян приехал в Новосибирск из Китая 3 сентября. Он собирался путешествовать по сибирским городам, а в конце месяца вернуться домой. Накануне пропажи он закупил в магазине продукты на 6000 рублей.

Ранее стало известно, что в Новосибирске трое школьников погибли накануне учебного года.

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Александр Борисов
журналист

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