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общество

В Новосибирске открылся международный форум «Книжная Сибирь»

Фото: BFM-Новосибирск

Международный форум «Книжная Сибирь» открылся в Новосибирске.

Сегодня, 13 сентября 2024 году, в Новосибирске начал работу форум «Книжная Сибирь», который проходит на площадке ГПТНБ СО РАН. Об этом сообщил портал BFM-Новосибирск.

Известно, что «Книжная Сибирь» — это ярмарка, на которую издательства привозят книги по не самой высокой цене. Также на мероприятии обсуждают темы, которые наиболее важны для книжной отрасли.

Напомним, что на международном фестивале главным гостем станет актриса, телеведущая и театральный педагог Яна Поплавская.

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Валерия Митрохина
Журналист

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