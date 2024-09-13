В Новосибирске подрядчик Первомайского сквера заплатит неустойку за просрочку сроков сдачи

В мэрии Новосибирска сообщили, что подрядчик, занимавшийся реконструкцией Первомайского сквера, будет оштрафован за нарушение сроков сдачи проекта. Пени за задержку уже начали начислять. Об этом сообщает «BFM-Новосибирск».

Работы по благоустройству сквера начались в мае 2023 года. Их планировали завершить к октябрю того же года. Однако сроки сдачи несколько раз переносились.

2 сентября 2024 года стало известно, что реконструкция была завершена. Подрядчик должен будет заплатить штраф за несоблюдение сроков. По информации мэрии, организации выплатили 95,2 млн рублей за выполненные работы.

Размер пени составляет 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ на дату уплаты от общей стоимости контракта или его отдельных этапов. Начисление пени уже началось.

По подсчётам «BFM-Новосибирск», штраф может составить около 17 млн рублей.