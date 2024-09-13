В Новосибирске расторгли еще один контракт с подрядчиком станции «Спортивной»

Компания «СпецТрансСтрой» была внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области односторонне расторгло контракт с ООО «СпецТрансСтрой» на строительство трассы Барышево — Орловка — Кольцово, ведущей к Центру коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Причиной стало внесение компании в реестр недобросовестных поставщиков после обращений в Федеральную антимонопольную службу.

Компания начала работы в 2021 году и выполнила часть объема, включая строительство эстакады и водопропускных труб. Однако она не завершила проект и не устранила дефекты.

ТУАД ищет нового подрядчика для завершения строительства, который должен выполнить асфальтирование, благоустройство тротуаров и другие работы по завершению объекта.