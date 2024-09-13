В Новосибирске закончили ремонт 1,5 км улицы Писарева

В Новосибирске завершился комплексный ремонт полуторакилометрового участка улицы Писарева от Красного проспекта до улицы Ипподромской.

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Мэр города Максим Кудрявцев проверил качество выполненных работ.

В 2024 году в рамках проекта планируется отремонтировать 19,2 километра городских дорог, включая 14 объектов. Ремонт улицы Писарева стал одним из ключевых проектов. В ходе работ обновлено дорожное полотно, тротуары, установлены новые бордюры, дорожные знаки и нанесена разметка.

Подрядная организация ООО «Дорсиб плюс» выполнила укладку выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия, подняла смотровые и дождеприемные колодцы, отремонтировала покрытия трамвайных переездов, заменил недостающие бордюры, уложила асфальтобетонное покрытие на тротуарах и благоустроила газоны. Также установлены пешеходные перильные ограждения и обновлены дорожные знаки.

Сейчас идет работа приемочной комиссии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подрядчик Первомайского сквера заплатит неустойку за просрочку сроков сдачи.