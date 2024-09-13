В Новосибирской области разработали гель с пептидомиметиком, помогающий при огнестрельных ранениях

«Цель создания СиббиоНОЦ – обеспечение научно-технологического прорыва в сфере биотехнологий и медицины, на основе консолидации интеллектуальных, финансовых, производственных трудовых ресурсов участников. В рамках центра с помощью инструментов господдержки осуществляется реализация 98 проектов. Новосибирская область стала одним из первых регионов России, где за счет бюджета региона создаются региональные молодежные лаборатории. В 2023 году создано три лаборатории с финансированием в размере 15 млн рублей в год на лабораторию. Лаборатории созданы для реализации проектов программы СиббиоНОЦ на трехлетний период, имеют индустриального партнера и потребителя результата проекта. Направление поддержки талантливой молодежи является приоритетным для Правительства региона и соответствует задачам Десятилетия науки и технологий в РФ, Стратегии научно-технологического развития, утвержденной Президентом РФ, а также разрабатываемого нацпроекта «Молодежь и дети», – прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Инновационный гель с антимикробным действием может быть востребован в области хирургии и при лечении инфекционных поражений кожи, а также для пациентов с трофическими язвами и огнестрельными и осколочными ранениями. Ученые проверили разработанный в институте прототип лекарственного средства на основе антибактериального пептидомиметика и инертного полимерного геля на острую токсичность. По словам исследователей, средство эффективно уничтожает болезнетворные бактерии и способствует более быстрому заживлению ран на коже. Разработка новосибирских исследователей особенно актуальна из-за распростаняющейся в мире устойчивости болезнетворных бактерий к антибактериальной терапии.

«Мы ввели в состав геля синтетический антимикробный пептидомиметик КАМП-1. Это антибактериальный компонент, к которому сложно развивается устойчивость микроорганизмов. Принцип действия антибактериального пептидомиметика состоит в том, что он налипает на мембрану бактерии и приводит к ее гибели. Антимикробный пептидомиметик эффективен в отношении различных возбудителей инфекций, включая грибки рода Сandida», – пояснил руководитель отдела экспериментальной фармакологии НИИКЭЛ, д.м.н Павел Мадонов.

Разработки НИИКЭЛ для ускорения заживления раневых поверхностей заинтересовали ученых ФГБУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. И. Гусака» Минздрава России из ДНР, которые ранее находились в рабочей командировке в Новосибирске.

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