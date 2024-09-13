XI форум биотехнологий OpenBio-2024 пройдет 24-27 сентября в наукограде Кольцово

OpenBio – одно из главных событий в сфере биотехнологий, объединяющее представителей науки, бизнеса и государства в рамках совместного обеспечения устойчивого развития биотехнологической отрасли и экономики страны.

С момента создания форум стал открытой площадкой для коммуникаций между учеными и предпринимателями, органами государственной власти и партнерами, нацеленными на достижение прорывных открытий в области биотехнологии и широкое внедрение инноваций для развития наукоемкой экономики России.

В рамках OpenBio запланированы четыре традиционных трека:

1. Научная конференция, на которой будут заслушаны доклады ведущих ученых, а также около 100 лучших исследований молодых специалистов, чьи тезисы отбираются экспертной комиссией;

2. Бизнес-форум, где представители науки и бизнеса смогут встретиться за одним столом — обсудить ключевые тренды и вызовы отрасли, и сотрудничество в разных сферах;

3.Отраслевая выставка, на которой будут представлены новейшие достижения, научное оборудование и продукты отраслевых компаний;

4. А также детский научный трек — полноценный форум, предназначенный специально для юных исследователей, интересующихся науками о жизни.

Научная программа OpenBio-2024 состоит из шести секций по самым востребованным темам современной науки. В частности, в этом году впервые заработает секция “Фундаментальная медицина”, посвященная исследованиям по применению и адаптации методов естественных наук в клинических целях. В каждой секции с установочными лекциями выступят ведущие российские ученые.

Участники конференции, среди которых как ученые с мировым именем, так и молодые таланты, прошедшие отбор, выступят с докладами по вопросам вирусологии, биоинформатики, фундаментальной медицины, биотехнологии, биофизики и молекулярной биологии. Также в секциях примут участие представители профильных компаний.

Помимо этого, во время форума состоятся круглые столы, посвященные наиболее актуальным темам прикладного и практического характера.

В рамках деловой программы пройдут экспертные сессии и дискуссии, а также междисциплинарный диалог о проблемах коллаборации между наукой, бизнесом и государством и симпозиум, посвященный 50-летию ГНЦ ВБ «Вектор» — Симпозиум, посвященный 50-летию ГНЦ ВБ «ВЕКТОР» — «Молекулярная вирусология в России: от Льва Сандахчиева до сегодняшнего дня».

OpenBio-2023 собрал на своих площадках почти 6 тысяч человек из 59 регионов России и 11 зарубежных стран, из них офлайн — 700, онлайн — 5330.В мероприятии приняли участие более сотни российских государственных и частных организаций из 59 регионов, а также международные партнеры из 11 стран. Более 400 тезисов научных работ было подано на конференцию молодых ученых; из них 90 были отобраны для публичных конкурсных докладов.

Юлия Линюшина, руководитель OpenBio:

«Одним из ключевых отличий OpenBio-2024 от предыдущего года станет появление новой, шестой, секции научной конференции «Фундаментальная медицина». Она посвящена тому, как в медицине могут быть применены достижения естественных наук и как можно научные методы использовать в клинических целях.

Вообще медицина стала одним из основных фокусов OpenBio-2024. Поскольку у OpenBio есть и социальная миссия — развитие качества жизни человека, — то мы сотрудничаем с регистром доноров костного мозга и договорились, что вопросы донорства в целом должны быть дополнительно освещены в повестке 2024 года.

Исторически значимым является 50-летие ГНЦ ВБ «Вектор». Это один из китов, на которых базируется OpenBio. В рамках юбилея мы выносим тему ««Молекулярная вирусология в России: от Льва Сандахчиева до сегодняшнего дня» в формате симпозиума с международным участием. Мы будем говорить о том, какие основы были заложены 50 лет назад и как они сейчас развиваются на острие научной мысли».