Новосибирцы простились с легендарным баскетболистом Александром Брызгаловым

Сегодня, 14 сентября. Брызгалов был похоронен на Инском кладбище в Первомайском районе.

С 2000 по 2006 годы он работал в тренерском штабе клуба «Динамо», последние два года – на позиции главного тренера «Динамо-Энергии». Ранее Александр Михайлович был обладателем Кубка СССР для команд Сибири и Дальнего Востока (1979, 1982, 1988, 1989, 1990) и Чемпионом РСФСР (1984).

Играл за «Локомотив» (Новосибирск) с 1979 по 1980, а также с 1982 по 1988; «СКА» (Киев) – с 1981 по 1982; «Строитель» (Иркутск) – с 1988 по 1991; «Быдгощ» (Быдгощ, Польша) – с 1991 по 1992; «Туров» (Згоржелец, Польша) – с 1992 по 1993; «Луч» (Ангарск) – с 1993 по 1994.

«Александр Михайлович был выдающимся игроком и человеком с великодушным сердцем. Он всегда был опорой для товарищей и источником вдохновения для молодых атлетов. Его страсть и упорство стали ориентиром для многих», — говорится в соболезновании от ЖБК «Динамо».

Болельщики со стажем помнят его яркую игру за киевскую команду «СКА», когда он, фактически в одиночку, обыграл флагмана советского баскетбола – «ЦСКА».

В 2024 году его жизнь оборвалась после тяжелой болезни. Знаменитому спортсмену и тренеру было 65 лет.