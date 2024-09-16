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вчера 23:50
общество

Опасная инфекция и смертельное ДТП: главные новости Новосибирска за 16 сентября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за понедельник, 16 сентября.

Страшное ДТП весной этого года унесло жизнь новосибирца, который менял колесо автомобиля на Октябрьском мосту. После аварии пострадавший скончался в больнице от многочисленных ранений. Обвиняемый в аварии отпущен под подписку о невыезде, но близкие погибшего требуют справедливого наказания для него. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.

Фото Опасная инфекция и смертельное ДТП: главные новости Новосибирска за 16 сентября 2

Врач Дмитрий Громов заявил, что в Россию может вернуться опасная инфекция дифтерия. Причиной медик называет снижением иммунитета к этому заболеванию. Подробности в материале Сиб.фм.

Фото Опасная инфекция и смертельное ДТП: главные новости Новосибирска за 16 сентября 3

Житель Новосибирской области выставил на продажу газету «Комсомольская правда» от 24 июня 1941 года. По его утверждению, это подлинник. В объявлении от 22 августа указано, что газета находится в идеальном состоянии.

Фото Опасная инфекция и смертельное ДТП: главные новости Новосибирска за 16 сентября 4

В Бердске Новосибирской области ночью 16 сентября был найден мертвый 48-летний мужчина во дворе дома №71 по улице Карла Маркса. Инцидент произошел после конфликта между пьяными мужчинами. Один из них выстрелил оппоненту в область сердца из пневматического ружья

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Игорь Кириченко
Журналист

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