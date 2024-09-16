Опасная инфекция и смертельное ДТП: главные новости Новосибирска за 16 сентября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за понедельник, 16 сентября.

Страшное ДТП весной этого года унесло жизнь новосибирца, который менял колесо автомобиля на Октябрьском мосту. После аварии пострадавший скончался в больнице от многочисленных ранений. Обвиняемый в аварии отпущен под подписку о невыезде, но близкие погибшего требуют справедливого наказания для него. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.

Врач Дмитрий Громов заявил, что в Россию может вернуться опасная инфекция дифтерия. Причиной медик называет снижением иммунитета к этому заболеванию. Подробности в материале Сиб.фм.

Житель Новосибирской области выставил на продажу газету «Комсомольская правда» от 24 июня 1941 года. По его утверждению, это подлинник. В объявлении от 22 августа указано, что газета находится в идеальном состоянии.

В Бердске Новосибирской области ночью 16 сентября был найден мертвый 48-летний мужчина во дворе дома №71 по улице Карла Маркса. Инцидент произошел после конфликта между пьяными мужчинами. Один из них выстрелил оппоненту в область сердца из пневматического ружья