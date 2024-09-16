В Новосибирске военный эксперт Чугай спрогнозировал сроки окончания СВО

К концу этого года может завершиться СВО, считает политолог, военный эксперт Александр Чугай.

«Думаю, что к концу этого года будет завершение СВО. После выборов в США помощь Украине иссякнет, это вполне ожидаемо. И победа окажется на нашей стороне. При этом нельзя исключить, что из-за провала Украины не исключен там новый майдан», — говорит военный эксперт в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

По мнению Чугая, российская армия продвигается вперед несмотря на какие-либо факторы.

Ранее новосибирский депутат Ростислав Антонов прокомментировал слухи о крытой мобилизации в России. По его словам, это фейк, который распространяет Запад.