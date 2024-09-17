Африканский ямс вместо картофеля могут предложить новосибирцам

Жителям Новосибирска могут предлагать африканский ямс вместо картофеля.

В Новосибирске к концу 2024 года местные жители могут увидеть на прилавках магазинов африканский ямс, который по вкусу напоминает картофель. Об этом рассказал преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель в интервью порталу VN.ru.

По словам специалиста, ямс похож на картофель и батат, однако отличается более сладким вкусом. Этот корнеплод широко распространён в Южной Америке и Африке, а его размеры могут достигать до 70 килограммов.

В прошлом году такой продукт уже появился в Москве, а сейчас возможна вероятность его поставок в Сибирь.

Также отмечается, что только Нигерия производит больше ямса, чем вся Россия картофель. Африканские страны рассматривают возможность экспорта этого корнеплода в Россию.

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