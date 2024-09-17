Александр Аксёненко и новосибирские педагоги обсудили ЕГЭ и его альтернативы

Вместе с депутатом Госдумы из фракции СРЗП участниками круглого стола на тему: «Система ЕГЭ – отменить или сохранить?» стали директора и педагоги школ Советского района, преподаватели вузов Новосибирской области, сотрудники СО РАН, родители, представители органов исполнительной власти.

Открывая работу круглого стола в «Доме учёных», Александр Аксёненко напомнил, что вопрос отмены или серьёзной корректировки инструмента ЕГЭ в Государственной Думе РФ ставится уже много лет. В частности, осенью федеральные парламентарии будут рассматривать новый межфракционный законопроект на эту тему.

В ходе обсуждений высказывались различные, в том числе полярные мнения об эффективности инструмента единого государственного экзамена. Отмечалось, что сдача ЕГЭ и подготовка к нему это огромный стресс для детей, а также серьёзная нагрузка на учителей школ, вдобавок приводящая к сдвигу на лето сроков окончания учебного года.

Говорилось о том, что упор на подготовку к ЕГЭ в старших классах ущемляет две главные функции школы – образование и воспитание. Такие мысли, в частности, высказали доктор псих. наук, профессор НГПУ Наталья Большунова и доктор фил. наук, главный научный сотрудник Института философии и права СО РАН Сергей Смирнов. Хотя в этом вопросе были и противоположные мнения.

Несколько раз звучала мысль о необходимости совершенствования экзаменов по гуманитарным предметам – литературе, истории и т.п. При этом большая часть преподавателей отметила высокую эффективность ЕГЭ по точным наукам.

Преподаватели напоминали, что множество ребят не может сдать ЕГЭ на высоком уровне без услуг репетиторов. При этом учителя согласились, что ЕГЭ в чём-то расширяет возможности школьника. Например, позволяет разослать результаты одновременно в несколько вузов в разных городах и ожидать зачисления дома.

Общее предложение по итогам круглого стола – профильным федеральным институтам необходимо изучить причины, историю, результаты и последствия введения ЕГЭ в нашей стране и предоставить итоги этого исследования депутатам Госдумы и экспертам для публичного обсуждения.

Помимо ЕГЭ обсуждение коснулось и других тем, связанных с образованием. Например, необходимости повышения труда педагогов и возвращения системы распределения выпускников педучилищ и профильных вузов.

Директор лицея № 130 Сергей Сопочкин напомнил об идее организации нового социального лифта для школьников с исследовательским складом ума – системы научно-практических конференции всероссийского уровня, по результатам которых участников можно было бы зачислять в вузы без вступительных экзаменов.

Заведующий кафедрой общей физики НГУ доктор физико-математических наук Артур Погосов попросил Александра Аксёненко поспособствовать включению в перечень олимпиад, дающих льготу при поступлении в вуз, олимпиады физфака НГУ.