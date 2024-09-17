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общество

Бывший директор 2ГИС Константин Соболев возглавил Дзержинский район Новосибирска

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

С 17 сентября 2024 года администрацию Дзержинского района города Новосибирска возглавил Константин Соболев. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Максим Кудрявцев.

Соболев родился в 1974 году, является выпускником Новосибирского государственного технического университета.

В своей профессиональной карьере он зарекомендовал себя в области цифровизации, занимая ключевые позиции в таких компаниях, как ООО «ДубльГИС-Сибирь», где работал коммерческим директором, а также в ООО «Технологичная Реклама» и ООО «Медикал Партнер», где занимал должность генерального директора, пишет пресс-служба правительства Новосибирска.

Соболев приступил к исполнению своих обязанностей на новом посту сегодня.

Напомним, вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев ушел в отставку.

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Дамир Трубников

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